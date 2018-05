Entrano nel vivo, a Portoscuso, i festeggiamenti per la patrona Santa Maria d’Itria. E’ ricchissimo il programma delle iniziative, civili e religiose.

Domani, sabato 19 maggio, dalle 8,30 alle 12.30, Mercato di Campagna Amica – dal produttore al consumatore – presso il piazzale interno di Su Pranu.

Alle 17,00 Recita del Santo Rosario meditato – Novena alla Vergine D’Itria; alle 18,00 processione del simulacro della Vergine D’Itria alla Cappella Sant’Ignazio da Laconi al Piano di Zona. Accompagneranno la processione il gruppo folk “Sa Turri” e culturale di Portoscuso, con il canto del Santo Rosario in lingua Sarda, lungo le vie; Don Minzoni, Baracca, G.M. Angioy, Azuni, Leonardo Da Vinci, Donatello, delle Regioni, Sardegna (tutta), Umbria, Campania, Toscana, Cappella Sant’Ignazio; alle 19,30 Santa Messa solenne nella Cappella di Sant’Ignazio; alle 20,30 Intrattenimento musicale con Karaoke, giochi gonfiabili e punti di ristoro fronte Cappella Sant’Ignazio Piazza Toscana; alle 22,30 spettacolo di fuochi d’artificio, presso piazza Toscana.

Domenica 20 maggio 2018, alle 18,30 rientro in processione del simulacro della Vergine D’Itria alla chiesa parrocchiale, partendo dalla Cappella di Sant’Ignazio da Laconi. Accompagneranno la processione il gruppo culturale “Vergine D’Itria” e il gruppo Folk “Sa Turri” di Portoscuso, la Confraternita “Vergine D’Itria” di Selargius e il Gruppo Trombettieri, musici e sbandieratori “quartiere Fontana” di Iglesias, lungo le vie Cappella Sant’Ignazio, Emilia, Sardegna, delle Regioni, Donatello, Leonardo Da Vinci, Puccini, Verdi, F.lli Cairoli, G.M. Angioy, Baracca, Don Minzoni, Chiesa Parrocchiale; alle 19,30 Santa Messa Solenne; alle 20,30 esibizione dei trombettieri, musici e sbandieratori “quartiere Fontana” di Iglesias, presso la Piazza Santa Maria D’Itria; alle 21,15 serata sarda presso piazza Santa Maria D’Itria “Tra tradizione e cultura”, esibizione del Gruppo Folk Santa Giuliana di Serbariu e dal Gruppo Folk “Sa Turri” di Portoscuso, accompagnati dal M° Efisio Puddu all’Organetto.

Lunedì 21 maggio 2018, alle 17,15 Santo Rosario meditato e Novena; alle 18.00 processione votiva col simulacro di Santa Maria D’Itria verso la Tonnara, accompagnata dalle imbarcazioni del Paese; alle 19,00 Santa Messa solenne; alle 21,00 spettacolo per bambini ed adulti “Tutto esaurito”, strafalcioni show, magia comica, giocoleria, gag clownesche e tanto altro divertimento, presso Piazza Municipio (serata offerta dalla Gelateria del Porto) .

Martedì 2 maggio 2018, alle 8,00 Santa Messa; alle 10,30 solenne concelebrazione eucaristica; alle 11,30 Trasporto del simulacro della Vergine D’Itria al porto industriale di Portovesme accompagnato da “SU JU’ DE IS BOIS”, dal gruppo culturale “Vergine D’Itria”, il gruppo Folk “Sa Turri”, i ciclisti, il moto club di Portoscuso e i carabinieri motociclisti di Cagliari (durante la manifestazione vige il codice della strada, i motociclisti e ciclisti devono essere regolarmente assicurati. Si declina ogni responsabilità per danni a persone, cose e mezzi prima, durante e dopo la manifestazione); alle 18,00 Santa Messa al porto industriale di Portovesme; alle 19,00 processione a mare verso il Porto Turistico, accompagnata dalle imbarcazioni del Paese ed inizio della processione per le vie cittadine. Partecipano i seguenti gruppi folk: Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano, culturale “Vergine D’Itria” e “Sa Turri” di Portoscuso, Ales, Barbusi, Collinas, Guamaggiore, Monastir, Nuraxi Figus, Pabillonis, Samassi, Sardara, Settimo San Pietro, Villacidro, Accompagneranno la processione “SU JU’ DE IS BOIS”, suonatori da launeddas “nodas antigas”, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Portoscuso, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Iglesias e Sant’Antioco, i Cavalieri di Portoscuso e l’Associazione Sportiva S’Arcireddu di San Giovanni Suergiu ed i Carabinieri a Cavallo, lungo le vie: Vespucci, Giulio Cesare, Cagliari, Milano, Roma, Gorizia, Manzoni, Satta, Grazia Deledda, G.M. Angioy, Battisti, Oberdan, L.go Gramsci, P.zza Giovanni XXIII, Chiesa Parrocchiale; alle 21,30 serata di intrattenimento e musica sul Lungomare Cristoforo Colombo con Daniele Contu, direttamente dalle trasmissioni Lapola no cost e Italia’s Got Talent; alle 23,00, infine, apettacolo pirotecnico “Luci e colori sul mare”, realizzato dalla ditta Pirotecnica Duemme di Pabillonis.

