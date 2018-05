Fear of the dark è il primo album di Noemi Muntoni, pubblicato ieri 18 maggio dall’etichetta ICM e distribuito da Believe in tutti gli store digitali.

È l’esordio discografico di Noemi Muntoni, cantante e autrice di Cagliari che ha vissuto diversi anni a Londra, dove si è formata musicalmente e ha dato vita ai brani dell’album.

Fear of the dark è un album intenso che rivela una grande personalità di autrice e cantante, capace di coniugare i temi più importanti della vita con una dimensione musicale internazionale legata alla scena anglosassone, in cui confluiscono pop, indie rock e r&b.

Noemi Muntoni, nata a Cagliari nel 1987, è una cantautrice italiana che scrive le sue canzoni esclusivamente in lingua inglese.

E’ anche un avvocato penalista ed attualmente svolge la libera professione in Italia. Dopo aver svolto la pratica forense nella città di Cagliari, nel 2013 Noemi si è trasferita a Londra, per frequentare UCL (University College London).

Nella capitale inglese, Noemi ha raggiunto la sua maturità artistica ed ha iniziato a lavorare all’album Fear of the dark, che è stato poi completato e registrato in Sardegna.

Comments

comments