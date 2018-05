Festa grande, oggi a Carbonia, per il 103° compleanno di Raffaela Canneddu.

«La sua forza e la sua energia siano da esempio per tutti noi.»

Con queste parole il sindaco di Carbonia Paola Massidda ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza alla signora Raffaela Canneddu che oggi, 18 maggio 2018, ha compiuto 103 anni.

Originaria di Mamoiada, Raffaela Canneddu esercitò da giovanissima la professione di collaboratrice domestica. All’età di venticinque anni sposò il fonnese Michele Carta, operaio nelle miniere di Carbonia. Per ragioni di lavoro, pertanto, “tzia Boelledda”, così come la chiamano ancora parenti e amici, si trasferì nella cittadina mineraria, dove insieme al marito investì i propri risparmi per aprire un’attività commerciale di successo nella produzione e distribuzione di bibite gassate in tutto il Sulcis Iglesiente.

Signora Raffaela attualmente risiede nella sua abitazione di via XVIII Dicembre, dove questo pomeriggio il sindaco Paola Massidda ed il presidente del Consiglio comunale, Daniela Marras si sono recate per farle gli auguri di compleanno ed omaggiarla con una pergamena.

