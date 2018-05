La notte scorsa, presso l’asilo “l’Albero amico” di via Umbria, a Carbonia, ignoti si sono introdotti nella struttura, asportando diverso materiale informatico, soldi, macchine fotografie ed altro materiale elettrico/audio e alimenti. Il danno economico, non coperto da assicurazione, è in via di quantificazione. I carabinieri della Stazione di Carbonia hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.

Comments

comments