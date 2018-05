Giampiero Pinna (Cammino Minerario di Santa Barbara): «Sono tornato da Santiago ancora più convinto della validità e sostenibilità del nostro progetto».

Giampiero Pinna, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, ha concluso un viaggio di studio in Spagna, attraverso uno dei Cammini più conosciuti al mondo, a Santiago di Compostela.

«Sono tornato da Santiago ancora più convinto della validità e sostenibilità del nostro progetto e ancora più determinato a superare tutti gli ostacoli che ancora impediscono lo sviluppo del Cammino Minerario di Santa Barbara – dice Giampiero Pinna -. In Spagna le Regioni (Galizia, Asturie, ecc.) costruiscono strade e ponti e realizzano e tengono in manutenzione centinaia di km di sentieri, mulattiere e carrarecce per favorire il transito dei pellegrini escursionisti. Qui da noi invece nella Regione Sarda, che pure ha fatto molto per sostenere il Cammino Minerario di Santa Barbara – conclude Giampiero Pinna -, resistono alcune frange che consentono ad una società regionale di ostacolare con reti metalliche, cancelli e filo spinato, il transito dei tanti pellegrini/escursionisti italiani e stranieri che, sempre più numerosi, tentano di percorrere gli antichi cammini minerari del Sulcis Iglesiente Guspinese.»

