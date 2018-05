Gianluigi Rubiu (Udc): «I contributi a fondo perduto e i mutui agevolati, derivanti dall’inserimento nelle aree di crisi complessa, sono un’opportunità unica».

Le imprese interessate ad ottenere i contributi a fondo perduto e i mutui agevolati, derivanti dall’inserimento nelle aree di crisi complessa, potranno infilarsi nell’ultima finestra aperta dalla Regione e dal ministero dello Sviluppo economico. Il capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu non nasconde la soddisfazione per questo risultato «perché la crisi sta scavando ferite profonde nel Sulcis Iglesiente. Non bisogna però abbassare la guardia. E’ necessario vigilare affinché i progetti di riconversione e riqualificazione possano avere una corsia preferenziale con tempi di approvazione dei progetti super veloci e immediatamente finanziabili». E’ un’opportunità unica per il capogruppo Udc. «L’auspicio che non sia una replica del “Piano Sulcis”, con criticità dovute alla lentezza ed alle lacune evidenti dell’iter per la corresponsione delle risorse. Per il Sulcis Iglesiente potrebbe diventare una boccata d’ossigeno per una delle zone più martoriate e devastate in termini di crisi economica ed occupazionale. La politica e la burocrazia si devono adeguare per dare la possibilità alla Sardegna intera ed in modo ad alcuni territori quella spinta che da anni richiedono con pratiche veloci per le imprese».

