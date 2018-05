Gianluigi Rubiu (Udc) lancia l’allarme sui problemi creati dalla processionaria all’integrità del patrimonio boschivo.

Un bruco voracissimo e infestante che aggredisce centinaia di ettari di sugherete, divorando anche le nervature delle foglie. Nel Sulcis Iglesiente la processionaria torna a minacciare l’integrità del patrimonio boschivo. L’allarme è stato lanciato dal capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu, con un’interrogazione urgente agli assessori della difesa dell’Ambiente e dell’Agricoltura.

«I boschi della provincia – spiega Gianluigi Rubiu – sono caduti da tempo sotto i colpi del lepidottero killer. L’espansione incontrastata sta determinando ripercussioni negative nei compendi montani sulcitani, con grossi rischi per il patrimonio naturalistico. Un grave pericolo che si allarga anche al settore sughericolo, con danni economici ingenti per le industrie impegnate nella raccolta del sughero – aggiunge Gianluigi Rubiu -. La Lymantria dispar (questo il nome scientifico della processionaria) sta producendo una distruzione senza precedenti tra le sugherete. Per salvare le querce del territorio andava programmata una misura di prevenzione che non è stata fatta. Peggio ancora. Il programma di interventi per la lotta agli insetti defogliatori approvato ed attuato nell’anno 2018 non contempla le sugherete del Sulcis Iglesiente. Nessun intervento per la lotta agli insetti defogliatori è stato effettuato nel territorio negli ultimi tre anni. Le sugherete di Iglesias, fra Bellicai e le Quattro Stagioni, sono state quindi devastate dall’insetto. Stesso copione per le altre zone del territorio, con una grossa estensione di querce. La Giunta – conclude Gianluigi Rubiu – non ha destinato risorse per preservare le piante dell’area, con un danno senza precedenti sul patrimonio paesaggistico.»

