«Disagi e disservizi nei presidi ospedalieri del Sulcis Iglesiente.»

La denuncia arriva dal capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu: «Le infiltrazioni causate dal maltempo hanno provocato il cedimento del controsoffitto nel reparto dialisi del Sirai – dice Gianluigi Rubiu -. E’ necessario un intervento per la messa in sicurezza dei presidi ospedalieri per scongiurare disfunzioni che possano riflettersi negativamente sui pazienti».

