Giovedì 17 maggio si terrà a Cagliari un evento regionale sulla gestione e tutela delle coste, nell’ambito del progetto MAREGOT.

Far conoscere, approfondire e condividere i temi della prevenzione e gestione del rischio di erosione costiera: è l’obiettivo dell’evento regionale sulla gestione e tutela delle coste, nell’ambito del progetto MAREGOT “MAnagement dei Rischi derivanti dall’Erosione costiera e azioni di GOvernance Transfrontaliera”, in programma giovedì 17 maggio a Cagliari, nei locali della Manifattura Tabacchi (viale Regina Margherita, 33).

«Seguiamo con grande attenzione la gestione e la tutela delle coste e negli ultimi quatto anni abbiamo investito 18,4 milioni di euro sulla nostra isola. La giornata di Maregot ci permetterà di confrontarci sul tema insieme a tutte le regioni partner del progetto», ha detto l’assessore Donatella Spano, che aprirà i lavori alle 9,30. Prevista in serata, alle 16,30, la firma della Carta di Bologna alla presenza della Regione Emilia-Romagna, autorità depositaria del documento. La Carta mira alla promozione di un quadro comune di azioni strategiche dirette alla protezione e sviluppo sostenibile delle aree costiere del Mediterraneo.

Saranno illustrate le tematiche trattate nel progetto Maregot relative ai monitoraggi per la previsione dell’evoluzione dei sistemi costieri e le strategie per la redazione di piani di difesa costiera, attraverso l’approfondimento dei fenomeni legati al moto ondoso, al bilancio sedimentario, alla dinamica delle spiagge, all’evoluzione delle coste alte e alle pressioni e gli impatti sugli habitat costieri. All’evento, patrocinato dall’Ordine degli ingegneri di Cagliari e da quello regionale dei Geologi, spazio anche alla condivisione, con i contributi dei rappresentanti degli ordini professionali e del mondo della ricerca. La giornata sarà conclusa con un dibattito aperto a interventi da parte di tutti i portatori di interesse.

Finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, il progetto è finalizzato alla prevenzione e gestione congiunta dei rischi derivanti dall’erosione costiera nell’area marittima che interessa Corsica, Liguria, Sardegna, Regione PACA (la regione francese composta da Provenza-Alpi-Costa Azzurra) e Toscana.

