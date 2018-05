Giuliano Marongiu: «Un grazie sincero a Carbonia e al popolo fantastico del Sulcis Iglesiente».

Gentile Paola,

la ringrazio di cuore per la sensibilità con cui ha accostato il suo interesse e il suo impegno ad una delle più belle manifestazioni che si svolgono in Sardegna.

Lei ha l’orgoglio di amministrare una città bellissima, ma anche il sofferto quotidiano di dover fronteggiare situazioni non facili che il nostro “tempo” e la sua “regione” portano in dote da una “storia” che ha stratificato per tante persone un disagio costante.

La Fiera denominata “Il Sulcis Iglesiente Espone”, organizzata dal Consorzio Turistico Sulcitano, apre le porte a migliaia di visitatori, ai tanti artigiani e commercianti che mettono in mostra talento e lavoro, ma anche alla speranza di un futuro da costruire con la forza di tutti, perché solo insieme “si può fare”.

La ringrazio per l’entusiasmo affettuoso con cui mi ha accolto e le parole di stima e riconoscenza che ha espresso nei miei confronti e nei confronti di chi opera da 12 anni per dimostrare che un intero territorio c’è e resiste e, soprattutto, per testimoniare che ha tanta voglia di cambiare e di trovare nelle persone che vi abitano le risposte in cui tornare a credere.

Un abbraccio a lei e a tutta la comunità di Carbonia.

Giuliano Marongiu

