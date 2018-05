Grande partecipazione di visitatori, ieri sera, nella prima giornata della fiera “Il Sulcis Iglesiente Espone”. Oggi, seconda ed ultima giornata.

Grande partecipazione di visitatori, ieri sera, nella prima giornata della fiera “Il Sulcis Iglesiente Espone”, organizzata dal Consorzio Fieristico Sulcitano, con il patrocinio ed il contributo economico del comune di Carbonia. All’inaugurazione hanno partecipato sindaci ed amministratori di tutti i 23 Comuni del Sulcis Iglesiente, segnale di grande crescita della Rassegna che quest’anno, alla sua 12ª edizione, ha assunto una completa dimensione provinciale.

Il programma della seconda giornata.

Ore 10.00, raduno di auto d’epoca, a cura dell’associazione Alfa Romeo “Il Biscione” di Carbonia;

Ore 11.00, esibizione del Gruppo Folk “Santa Giuliana” di Serbariu, con la presentazione di Giuliano Marongiu;

Ore 12.00, apertura del punto di ristoro, con la partecipazione di street food regionali, nazionali ed internazionali; degustazioni di vini con la presenza di oltre 20 cantine della Sardegna, a cura dell’associazione Events Partners, in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier; degustazione di birre artigianali e diversi piatti tipici della cucina sarda con arrosti di carne; frittura di pesci;

Ore 18.00, sfilata delle Maschere Etniche Sos Traigolzos di Sindia;

Ore 19.00, sfilata dei costumi tradizionali dell’isola, con coppie provenienti da oltre 40 paesi della Sardegna;

Ore 20.00, all’Anfiteatro di Piazza Marmilla andrà in scena “Isola in festa”, un varietà musicale con Giuliano Marongiu e la partecipazione del Gruppo Incantos (ballo), di Lucia Budroni e Laura Spano (canto), di Roberto Tangianu (Launeddas) e Gianbattista Longu (voce, chitarra e violino).

Nel corso della fiera “Il Sulcis Iglesiente Espone” è possibile visionare in piazza Roma una mostra itinerante su Andrea Parodi, voce indimenticabile dei Tazenda.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il comandante della Polizia Locale, il maggiore Andrea Usai, ha ordinato, fino alle ore 2 del mattino di lunedì 14 maggio, la chiusura del traffico veicolare ed il divieto di sosta, con rimozione, nelle seguenti strade:

• Piazza Roma e strade confluenti;

• Via Fosse Ardeatine;

• Parcheggio adiacente alla piazza Marmilla;

• Via Gramsci, nel tratto compreso tra piazza Matteotti e via Brigata Sassari e strade confluenti;

• Via Nuoro, nel tratto compreso tra la piazza Rinascita e la via Gramsci;

• Piazza Matteotti, vico Matteotti, piazza San Ponziano;

• Via San Ponziano, nel tratto compreso tra la piazza Matteotti e la via Lucania.

Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, intanto, ha ordinato l’’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, informazione e assistenza necessari per fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse verificarsi dalle ore 16.00 di ieri 12 maggio alle ore 24.00 di domenica 13 maggio in occasione dell’’evento ““Il Sulcis Iglesiente Espone””.

Il Centro Operativo Comunale avrà sede presso il Comando di Polizia locale, sito in via Mazzini 68 a Carbonia.

A seguito della costituzione del C.O.C., verranno attivate anche alcune funzioni di emergenza:

• Funzione 2: Sanità/assistenza sociale;

• Funzione 3: Volontariato;

• Funzione 7: Strutture operative locali;

• Funzione 8: Telecomunicazioni;

• Funzione 9: Mass media e informazione.

Per garantire una buona riuscita della manifestazione, nella quale si stima la presenza di alcune migliaia di persone, è stato previsto un ampio dispiegamento di risorse.

Le associazioni di volontariato e di Protezione civile daranno ausilio al personale della Polizia Locale, fornendo informazioni agli utenti della strada e garantendo un adeguato controllo della viabilità in prossimità delle sedi in cui si svolge l’’evento, il quale interessa via Gramsci, piazza Matteotti, via Fosse Ardeatine, via San Ponziano, via Manno, piazza Roma e le strade limitrofe.

