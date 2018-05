Grande successo, ieri sera a Carbonia, per il 7° Grand Prix del Mediterraneo di body building.

Circa 600 persone hanno affollato ieri sera il Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici, a Carbonia, per assistere alla 7ª edizione del Grand Prix del Mediterraneo, gara di body building regionale, organizzata dall’ASD Body&Soul, con il patrocinio del comune di Carbonia. L’assessore delle Attività produttive, Mauro Manca, presente alla manifestazione, ha espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento: «Il bilancio è molto positivo e ha visto la città di Carbonia essere il centro di attrazione del mondo del culturismo regionale. Abbiamo assistito ad esibizioni di alto livello tecnico davanti a una splendida cornice di pubblico. Fa piacere inoltre vedere primeggiare atleti del nostro territorio come Enrico Fiori e Nicoletta Meloni. Complimenti a tutti i bodybuilders – ha concluso Mauro Manca – per lo spettacolo offerto ed agli organizzatori per l’encomiabile impegno profuso».

