I carabinieri di Carbonia hanno deferito in stato di libertà un 36enne, per evasione.

Questa mattina, a termine delle attività di rito, i carabinieri della stazione di Carbonia hanno deferito in stato di libertà M.M., 36enne residente a Carbonia, per evasione. In particolare, il giovane, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso l’abitazione di residenza, in ottemperanza al provvedimento disposto dal tribunale di Cagliari per reati di detenzione ai fini di spaccio commessi nel 2017, durante un controllo eseguito dai militari nella notte appena trascorsa, è stato sorpreso fuori dell’abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte.

