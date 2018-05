I modellini realizzati dagli studenti dell’Istituto Giovanni Maria Angioj di Carbonia per la Festa del Patrimonio.

La prima edizione della “Festa del Patrimonio”, a Carbonia, ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole cittadine, che sono stati protagonisti nel ruolo di guide turistiche e nella pratica di innovative esperienze didattico-formative, tra cui il progetto pilota “Carbonia città di fondazione, Patrimonio della Sardegna”, messo in campo dal comune di Carbonia, dalle associazioni Lamas e Paesaggio Gramsci, in collaborazione con l’Istituto Superiore Giovanni Maria Angioj-indirizzi Biotecnologie, Liceo Scienze Applicate, Grafica e Comunicazione, Informatica e Telecomunicazioni, Costruzione, Ambiente e Territorio.

Gli studenti dell’Istituto di via Costituente si sono cimentati in varie attività: dall’esposizione di strumenti scientifici, storici, didattici all’esposizione di modellini delle tipologie abitative tradizionali e in 3D, dalle proiezioni sui protagonisti della fondazione della città all’esposizione di cartografie storiche e attuali su Carbonia, dall’esposizione di materiali di Archivio sull’Istituto Giovanni Maria Angioj a un box per le testimonianze videoregistrate su “La mia Carbonia”.

Di seguito pubblichiamo alcune immagini dei modellini delle tipologie abitative realizzate dagli studenti, che hanno riprodotto le case in cui vivevano dirigenti, impiegati ed operai della nostra città ai tempi della sua fondazione.

