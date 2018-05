I vigili urbani, i vigili del fuoco ed i volontari della Protezione Civile, a Carbonia hanno effettuato numerosi interventi per contenere le conseguenze del maltempo.

Il persistere del maltempo sta causando disagi agli abitanti di Carbonia e frazioni. La pioggia, che continua a scendere copiosamente, ha provocato l’allagamento di singoli edifici e di alcune strade cittadine.

In seguito alle segnalazioni pervenute dai cittadini, fin dalle prime ore del mattino si sono prontamente messi in azione vigili urbani, associazioni di Protezione civile, vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri in un lavoro di squadra finalizzato il più possibile a far fronte alle numerose emergenze.

La situazione è costantemente sotto monitoraggio.

Il sindaco Paola Massidda ha emesso due ordinanze: la prima dispone la chiusura al traffico veicolare e al transito pedonale della strada di accesso/uscita dalla località Caput Acquas (direzione Barbusi), fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. La seconda ordinanza decreta la chiusura al traffico veicolare e transito pedonale al lato del confine degli alberi pericolanti della via Mazzini, nel tratto compreso tra via Cannas e via Risorgimento. Anche in questo caso l’ordinanza sarà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

In caso di pericolo per persone o cose, contattare i vigili del fuoco al numero 115 o allo 0781 63999, oppure il Comando di Polizia locale allo 0781 62257 o 0781 675900.

