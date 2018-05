Il 24 maggio e il 28 giugno, Carbonia ospiterà due seminari informativi “Resto al Sud: per partire con una nuova impresa”.

Il Centro per l’Impiego di Carbonia ha organizzato due seminari sullo strumento di agevolazione intitolato “Resto al Sud”, nelle seguenti giornate:

24 maggio 2018, ore 10.00, presso la sala CPLF, in via Costituente 43, a Carbonia;

28 giugno 2018, ore 10.00, presso la sala CPLF, in via Costituente 43, a Carbonia.



“Resto al Sud” è un intervento che finanzia nuovi progetti imprenditoriali relativi alla produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca, dell’acquacoltura e nella fornitura di servizi, inclusi quelli relativi al turismo.

I soggetti che possono beneficiare del finanziamento dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Ciascun soggetto proponente riceverà un finanziamento fino a un importo massimo di 50mila euro. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti, già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l’importo massimo del finanziamento è pari a 50mila euro per ciascun soggetto proponente, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro.

Per iscriversi al seminario, occorre compilare il modulo di adesione disponibile sul sito Sardegna Lavoro o presso il CPI di Carbonia e inviarlo al seguente indirizzo email: aspal.cpicarbonia@regione.sardegna.it, oppure consegnarlo a mano al Centro per l’Impiego.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Centro per l’Impiego (CPI) di Carbonia, scrivendo un’email al seguente indirizzo aspal.cpicarbonia@regione.sardegna.it , oppure telefonando allo 0781 671235.

