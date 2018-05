Il Cagliari Calcio e Macron hanno annunciato ieri il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione tecnica: il club rossoblù e l’azienda emiliana, leader internazionale nel settore teamwear, hanno firmato un nuovo contratto che legherà le due aziende fino al 2023. L’annuncio è stato dato questa sera prima del calcio d’inizio del “Trofeo Sardegna”, gara amichevole tra Cagliari e Olbia. Il nuovo accordo rappresenta un significativo potenziamento della relazione commerciale tra il Cagliari e Macron, che prevede inoltre un progetto di fornitura di abbigliamento sportivo alle Società affiliate alla Cagliari Football Academy. In concomitanza con l’annuncio del rinnovo dell’accordo è stata anche svelata la nuova maglia rossoblù che il Cagliari indosserà nella stagione 2018-2019 ed in anteprima durante l’amichevole di questa sera. La versione ‘casalinga’ mantiene le due grandi bande verticali rosso e blu arricchite da righe orizzontali embossate nella parte anteriore della maglia. Il collo è a V con vela in maglieria e il backneck è personalizzato con lo stemma del Cagliari, lo scudetto e la scritta “CAGLIARI CAMPIONE D’ITALIA 1969-70”. In alto a destra è ricamato il logo Macron, a sinistra, lato cuore, lo stemma del club sardo. Nel retro maglia, appena sono il collo, appare la scritta ‘CAGLIARI 1920’. Completano la nuova divisa gli shorts blu e i calzettoni blu con striscia centrale e verticale di colore rosso. La vestibilità è Slim Fit con inserti in miscromesh per migliorare la traspirabilità. Le nuove maglie sono acquistabili presso i Cagliari 1920 Store, i Macron Store, sui siti web del club sardo e di Macron e presso tutti i rivenditori autorizzati Macron a partire dal 24 maggio.

«Il rinnovo di questa partnership è di certo una bella notizia – ha dichiarato il direttore generale del Cagliari Calcio, Mario Passetti -. Per il Cagliari Macron è un partner serio, affidabile e dinamico: sono tutte caratteristiche essenziali nel mondo del calcio. L’azienda è tra i leader internazionali nel suo settore e questo ne fa un compagno di viaggio ideale per l’espansione e lo sviluppo del nostro brand, anche all’Estero. Cagliari e Macron lavorano assieme da anni portando avanti numerosi progetti e iniziative, siamo pertanto lieti di continuare con loro il nostro percorso di crescita.»

«Siamo felici di proseguire il nostro rapporto con il Cagliari – ha commentato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron –. Un rapporto che in questi anni si è sempre più rinforzato e che grazie all’ottimo rapporto con il club rossoblu ha portato alla realizzazione di importanti progetti e ad una creatività stilistica che ha avuto un grande riscontro tra i tifosi, oltre che premi e riconoscimenti che non possono che farci piacere ed essere di stimolo per la realizzazione di capi unici, esclusivi e che possano rappresentare al meglio lo spirito e la tradizione di uno storico club come questo.»

