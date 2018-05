Il comune di Carbonia concederà in comodato d’uso edifici pubblici ad associazioni senza scopo di lucro. Le domande entro il 4 giugno.

La valorizzazione del Terzo Settore è uno degli obiettivi che si pone l’Amministrazione comunale di Carbonia, la quale intende tutelare il ricco patrimonio valoriale apportato alla collettività da associazioni di volontariato, onlus e cooperative sociali, tutte legate da un denominatore comune: il carattere no profit.

In quest’ottica il comune di Carbonia intende concedere in uso alcuni immobili comunali ad associazioni senza scopo di lucro aventi sede legale nella nostra città.

La concessione in comodato d’uso riguarda un’ampia gamma di edifici pubblici che fanno parte del patrimonio immobiliare comunale:

1. Ex Circoscrizione n. 1 di Via Lubiana;

2. Ex Scuola elementare di Medadeddu;

3. Ex Circoscrizione n. 5 di via Tanas;

4. Ex Circoscrizione n. 2 di Is Meis;

5. Ex Circoscrizione n. 3 di via Lazio;

6. Ex Circoscrizione n. 9 di Is Gannaus;

7. Ex Circoscrizione n. 6 di Barbusi;

8. Locale sito in piazza Venezia n. 72 a Cortoghiana;

9. Locale sito in via Marconi, 14;

10. Locale sito in via Marconi, 65;

11. Parte dell’ex Scuola materna Esmas di via Liguria;

12. Locali ex Informagiovani e Centro giovani di via Delle Cernitrici;

13. Ex Scuola elementare di Is Gannaus;

14. Ex Scuola elementare di Genna Corriga;

15. Ex Scuola elementare di Barbusi;

16. Ex Scuola elementare di Bacu Abis;

17. Ex Scuola elementare di Flumentepido;

18. Ex Scuola materna di Barbusi;

19. Ex museo di via Campania;

20. Ex Scuola materna di via Brigata Sassari;

21. Centro anziani di via Brigata Sassari.

«L’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione Comunale di Carbonia mira a garantire alle associazioni uno spazio idoneo alla creazione e promozione di servizi e progetti a finalità sociale, sulla scorta di quanto approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 91 del 24 Aprile 2018», ha spiegato l’assessore del Patrimonio Valerio Piria.

I locali concessi dal Comune dovranno essere utilizzati per promuovere iniziative senza scopo di lucro, aperte all’intera collettività.

Le associazioni che intendono presentare la manifestazione di interesse dovranno far pervenire le domande in busta chiusa, a mezzo servizio postale, tramite corriere autorizzato, oppure mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 12.00 del 4 giugno 2018.

I bandi ed i moduli di domanda potranno essere ritirati presso la portineria del Comune o scaricati attraverso il sito web del comune di Carbonia, all’indirizzo http://www.comune.carbonia.ca.it , nella sezione Bandi e Concorsi. Ecco il link: http://www.comune.carbonia.ci.it/urbipor…/…/it_IT/10546.html .

