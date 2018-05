Il comune di Sant’Antioco ha iniziato la spedizione dei bollettini TARI relativi all’annualità 2018. Il versamento del tributo può essere effettuato in quattro rate, con scadenze PRIMA RATA 16/05/2018; SECONDA RATA 16/07/2018; TERZA RATA 17/09/2018; QUARTA RATA 16/11/2018, oppure in un’unica soluzione entro il 16/07/2018, utilizzando il modello F24 allegato per la “RATA UNICA”.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte esistenti nel territorio comunale adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, ogni variazione anagrafica che comporti una modifica del tributo, deve essere comunicata tempestivamente anche all’Ufficio Tributi. Stessa procedura vale per le utenze non domestiche (bar, attività commerciali in genere, eccetera), laddove si verifichino cambi di destinazione d’uso o di superficie.

Tali cambiamenti devono essere comunicati utilizzando i modelli per la dichiarazione TARI disponibili:

sul sito web istituzionale del comune di Sant’Antioco: www.comune.santantioco.ca.it , sezione Tributi à Modulistica TARI;

presso l’Ufficio Tributi dalle 10.00 alle 12.00 di martedì e giovedì e, dalle 16.00 alle 18.00 del lunedì.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri telefonici: 0781/8030225-290 – Fax: 0781/8030278 – Indirizzo e-mail: uff.tributi@comune.santantioco.ca.it

