Il manager ATS diffida l’AIAS ad adempiere al contratto, l’assessore convoca i sindacati che revocano la manifestazione di domani 24 maggio.

Importanti novità nella tormentata vertenza dei lavoratori dell’AIAS. Ieri il direttore generale dell’ATS Sardegna Fulvio Moirano ha inviato una diffida all’AIAS ad adempiere al contratto ATS/AIAS, l’assessore regionale della Sanità Luigi Arru ha convocato le segreterie CGIL FP, CISL FP e UIL FPL per mercoledì 30 maggio, alle 16.00, in assessorato, e queste ultime, a fronte dei segnali di apertura pervenuti dall’assessore della Sanità e dell’ATS, hanno annullato la manifestazione organizzata per la giornata di domani, 24 maggio, confidando in una soluzione definitiva della vertenza.

Il direttore generale dell’ATS Sardegna Fulvio Moirano, ha scritto all’AIAS di aver ricevuto la comunicazione circa il futuro pagamento, entro il 25 maggio 2018, dello stipendio del mese di marzo nei confronti dei dipendenti e delle competenze di marzo nei confronti dei consulenti.

«Appare di tutta evidenza – scrive Fulvio Moirano – che la succitata comunicazione costituisce una prova formale della reiterata violazione del 3° comma dell’art. 5 bis del contratto che, come è noto, impone l’obbligo del regolare pagamento delle retribuzioni nei confronti del personale impegnato nell’esecuzione del servizio.»

«Premesso quanto sopra – aggiunge Fulvio Moirano -, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 16 bis del contratto stipulato con l’ATS, questa ATS contesta formalmente a Codesta Fondazione la violazione del 3° comma dell’art. 5 bis del contratto e concede il termine di 15 (quindici giorni) dal ricevimento della presente, per la produzione di documentazione e deduzioni atte a confutare quanto contestato.»

Fulvio Moirano ha concluso la lettera inviata all’AIAS, rimarcando che «in difetto, l’Amministrazione si riserva il diritto di avviare il procedimento di risoluzione del contratto stipulato con l’ATS per il 2017 e attualmente in proroga».

