Il Movimento 5 Stelle, a Iglesias, scende in campo per le Amministrative del 10 giugno. Presentato stamane il candidato sindaco Federico Garau.

Il Movimento 5 Stelle, a Iglesias, scende in campo per le Amministrative del 10 giugno. Questa mattina, in una saletta del Centro Culturale di via Cattaneo, il movimento pentastellato ha presentato il suo giovane candidato sindaco, Federico Garau, 26 anni, studente della Facoltà di Economia dell’Università di Cagliari ed una prima parte della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Ottenuta la tanto attesa certificazione dai vertici del movimento, il gruppo di attivisti di Iglesias, guidato dall’avvocato Carlo Cuccu, dunque, fa il suo esordio ufficiale sulla scena politico-amministrativa cittadina, dopo la mancata partecipazione alla competizione elettorale di cinque anni fa. Carla Cuccu ha aperto i lavori ed ha presentato Federico Garau che, visibilmente emozionato, ha esposto i punti principali del programma con il quale il gruppo si propone per guidare il comune di Iglesias nei prossimi cinque anni, in totale discontinuità con le gestioni del passato più o meno recente.

Tra i presenti, la deputata Emanuela Corda ed il sindaco di Assemini nonché coordinatore regionale del movimento, Mario Puddu, papabile per la candidatura alla carica di governatore alle Regionali 2019.

A breve pubblicheremo il servizio completo della presentazione di stamane, con un ricco album fotografico e uno stralcio dell’intervento del candidato sindaco Federico Garau.

