Il tempestivo intervento dei carabinieri della Compagnia di Carbonia ha messo in fuga un ladro entrato nella scuola media di via Umbria, a Carbonia. Un altro furto è stato compiuto nella sede dell’Auser.

Il tempestivo intervento dei carabinieri della Compagnia di Carbonia, effettuato una segnalazione di allarme giunta al 112 dalla scuola media di via Umbria, a Carbonia, ha messo in fuga un ladro entrato all’interno della struttura attraverso una finestra. L’uomo stava mettendo a segno un furto quando, su disposizione della centrale operativa della compagnia carabinieri di Carbonia, sono immediatamente giunti sul posto 3 equipaggi. Il fatto è accaduto poco dopo le 3.00. L’intervento dei carabinieri ha costretto il malvivente a dileguarsi, desistendo dal compiere il gesto delittuoso: sorpreso dall’arrivo dei militari, si è dato alla fuga, gettando via i due occhi portatili poco prima sottratti alla scuola, che sono stati rinvenuti dai carabinieri nei pressi dell’istituto. Quasi contemporaneamente, invece, è stato portato a termine un furto all’interno della sede dell’associazione di volontariato Auser, in via Liguria, distante poche centinaia di metri.

In questo caso i malviventi, dopo aver forzato una porta, sono entrati nella struttura ed hanno asportato il contenuto in monete di piccolo taglio, contenute all’interno di un distributore di bevande.

Sul furto indagano i carabinieri che stanno esaminando le tracce lasciate dai responsabili.

