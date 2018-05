In occasione del Girotonno, i carabinieri della stazione di Carloforte hanno intensificato i servizi di controllo sul territorio, pianificando mirati pattugliamenti, al fine di garantire il rispetto della legalità, contrastando in particolare i reati contro il patrimonio e la persona. Ieri, nel corso di un servizio perlustrativo, i militari sono intervenuti presso il pub Munjardin, a seguito della presenza di un soggetto che stava infastidendo gli avventori del locale. A seguito dei controlli, hanno deferito un 55enne di Oristano, disoccupato e con qualche piccolo precedente, per porto abusivo di arma. Nel corso di una perquisizione personale, infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di un pugnale della lunghezza complessiva di cm 22 e lama di 11 cm.



