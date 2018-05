In occasione della festa di San Ponziano, patrono della città di Carbonia, gli uffici comunali resteranno chiusi per l’intera giornata di giovedì 17 maggio.

La riapertura è prevista regolarmente per venerdì 18 maggio nei consueti orari.

Domani, giovedì 17 maggio, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della processione religiosa prevista in occasione della Festa di San Ponziano, patrono della città, è stata disposta la chiusura temporanea del traffico veicolare dalle ore 18.30 fino al termine della manifestazione in via San Ponziano, piazza Ciusa, via Marche, via Puglie, via Sarrabus, via Tirso, via Piolanas, via Sardegna, via Nuoro, via Fosse Ardeatine, via Manno, piazza Roma (partenza e rientro in Chiesa).

«La Festa di San Ponziano è, da sempre, una ricorrenza molto sentita dai nostri concittadini, per cui ci attendiamo un’ampia partecipazione. La modifica temporanea della viabilità si rende necessaria per garantire la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica dei fedeli», ha affermato l’assessore ai Lavori pubblici Gian Luca Lai.

Gli eventi clou della festa sono rappresentati dalla Santa Messa delle ore 10.00, dedicata ai caduti sul lavoro e per la società civile, con omelia di don Peppe De Agostino, e dalla processione per le vie della città con inizio fissato dopo i vespri delle ore 18.00.

Comments

comments