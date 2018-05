La Garante per l’infanzia ha incontrato il Questore di Cagliari.

«Una sinergia sempre più stretta tra l’ufficio della Garante per l’infanzia e per l’adolescenza e la Questura di Cagliari per combattere il fenomeno del cyberbullismo che purtroppo anche in Sardegna sta assumendo proporzioni allarmanti.»

E’ la richiesta fatta ieri dalla Garante Grazia Maria De Matteis al Questore del capoluogo sardo, Pierluigi D’Angelo.

«Solo con una collaborazione tra istituzioni pubbliche, come la Polizia di Stato, che da sempre è impegnata a prevenire e contrastare i fenomeni della devianza giovanile – ha detto Grazia Maria De Matteis – si può creare una rete idonea ad assumere iniziative concrete finalizzate alla tutela dei minori.»

Tra gli argomenti affrontati durante l’incontro, anche i temi della violenza assistita intrafamiliare e delle false adozioni internazionali per i quali si è assunto l’impegno di mettere a punto delle azioni mirate di monitoraggio.

