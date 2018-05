La Giunta regionale ha prorogato l’efficacia temporale della delibera del 2012 che esprimeva un giudizio positivo di compatibilità ambientale per un nuovo parco eolico a Portoscuso.

La Giunta regionale, su proposta dall’assessore dell’Ambiente Donatella Spano, ha deliberato di prorogare l’efficacia temporale della delibera (DGR 12/18 del 20/03/2012) che esprimeva un giudizio positivo di compatibilità ambientale, condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni, per la realizzazione di un parco eolico a Portoscuso, in località Su Munzioni, proposto dalla Società Allara S.p.A.

«L’intervento, il cui costo complessivo è pari a circa euro 13.000.000 – si legge nella delibera 12/18 del 20/03/2012 -, prevede la realizzazione di un impianto eolico nell’area retro industriale di Portoscuso, inclusa nella vasta area di estensione pari a circa 1.200 ettari, in cui è stata prevista, sulla base dell’Intesa ex art. 11 delle NTA del PPR, siglata in data 4 dicembre 2008 tra Regione, Provincia, Comune, la realizzazione di un comparto eolico da 66 aerogeneratori. Nell’istanza depositata in origine era prevista la installazione di 4 aerogeneratori Vestas da 1.8 MW, aventi altezza al mozzo pari a 80 metri e diametro del rotore da 100 metri (V100-1,8). Successivamente, in seguito alle risultanze dell’istruttoria, il progetto è stato modificato in maniera non sostanziale, mantenendo orientativamente le stesse postazioni per le macchine, ma eliminandone una (quella indicata nel layout iniziale come n. 2), e sostituendo gli aerogeneratori V100-1,8, con quelli V112-3, aventi quindi potenza nominale di 3 MW, diametro del rotore di 112 metri, e altezza al mozzo pari a 80 metri. L’impianto avrà quindi potenza nominale complessiva pari a 9 MW; l’energia prodotta sarà recapitata alla rete Enel tramite collegamento interrato in MT, senza necessità di realizzare alcuna sottostazione.»

Il 20/03/2012 la Giunta regionale ha deliberato di esprimere «un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento in esame denominato “Realizzazione di un parco eolico in comune di Portoscuso (CI)” proposto dalla società Allara S.p.A., a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Portoscuso, la Provincia di Carbonia-Iglesias, il Servizio territoriale dell’ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di Iglesias, il Servizio Energia e il Servizio attività estrattive dell’Assessorato regionale dell’Industria, il Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, la Soprintendenza archeologica di Cagliari e l’A.R.P.A.S.; – di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l’attivazione di nuova procedura di VIA».

