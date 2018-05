La Regione Sardegna ha accolto positivamente la richiesta di cessione di spazi finanziari avanzata nei suoi confronti dall’Amministrazione comunale di Carbonia guidata dal sindaco Paola Massidda. «Si tratta di fondi che ammontano a 5.308.986 euro, per i quali non è prevista alcuna restituzione. Grazie a questa cessione il comune di Carbonia potrà utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione fino ad ora bloccato a causa dei cosiddetti vincoli di bilancio», ha affermato il sindaco Paola Massidda.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore al Bilancio Mauro Manca: «Con questo intervento potremo mettere a correre circa 5 milioni di euro che, nonostante fossero disponibili nel Bilancio Comunale, altrimenti non sarebbero stati utilizzabili».

«Le risorse rientrano nel cosiddetto “Patto verticale regionale 2018” e verranno impiegate dall’Amministrazione comunale per realizzare un’ampia gamma di interventi su vari fronti: dalla rete idrica comunale ai lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici, dalla realizzazione di un’area camper service alla sistemazione di una rotatoria sulla strada statale 126, dai lavori di realizzazione di 25 alloggi di edilizia sperimentale al recupero dei padiglioni ex deposito biciclette come laboratori artigiani e show room, fino alla manutenzione straordinaria dell’immobile sede del vecchio Commissariato di Polizia», ha spiegato l’assessore dei Lavori pubblici, Gian Luca Lai.

Ecco nel dettaglio tutti i progetti che si prevede di attuare:

• Lavori di completamento della rete idrica comunale;

• Lavori di realizzazione di intersezioni a rotatoria sulla strada statale 126 (Sud Occidentale Sarda);

• Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della scuola primaria e dell’infanzia di via Roma;

• Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della scuola primaria e dell’infanzia di via Mazzini;

• Contratto di Quartiere II (Opere di competenza di AREA);

• Contratto di Quartiere II (Opere di competenza del Comune di Carbonia);

• Lavori di realizzazione di un’area di servizio denominata camper service presso il Comune di Carbonia;

• Programmi di recupero urbano del “Rio Cannas”;

• Lavori di realizzazione di 25 alloggi di edilizia sperimentale;

• Lavori di recupero dei padiglioni ex deposito biciclette come laboratori artigiani e show room;

• Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della scuola secondaria di primo grado “Satta” di via della Vittoria;

• Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della scuola secondaria di primo grado “Don Milani” di via Dalmazia;

• Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile sede del vecchio Commissariato di Polizia.

