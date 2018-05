La Sardegna piange Paolo Pillonca, giornalista e scrittore, morto all’età di 75 anni. Nato ad Osilo l’8 ottobre 1942, cresciuto a Seui ed Arzana, laureato in lettere classiche, Paolo Pillonca ha insegnato materie classiche dal 1965 al 1979, e si è poi dedicato al giornalismo, iscrivendosi all’Ordine nel 1981 e guidando la redazione di Nuoro de L’Unione Sarda fino al 1988, quando ha assunto l’incarico di capo ufficio stampa della Regione Sardegna. Ha collaborato alla Rai, alla Zdf tedesca, all’Istituto di Filologia Moderna dell’Università di Sassari e al dipartimento di Antropologia Culturale della St. John’s University di New York. Esperto e studioso di letteratura e lingua sarda, ha condotto programmi televisivi in lingua sarda, è stato anche autore di testi e canzoni in lingua sarda, presidente di giuria di diversi premi letterari in lingua sarda, ha scritto numerosi saggi sulla poesia orale in Sardegna, curando tra l’altro la pubblicazione dell’opera omnia di Remundu Piras, il più grande improvvisatore logudorese (fonte “Il chi è della Sardegna” di Gian Giacomo Nieddu, edizioni SESS).

Nel 2003 Paolo Pillonca ha fondato e da allora ha diretto Làcanas, rivista bilingue delle identità, con cadenza bimestrale, pubblicata da Domus de Janas, società editoriale nata nel 2000 che si occupa di produzioni librarie e giornalistiche sui temi privilegiati dell’identità e della lingua della Sardegna, di cui è stato direttore editoriale.

La cerimonia funebre si svolgerà domani, domenica 27 maggio 2018, alle ore 17.00.

