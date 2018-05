La sede Inps di Carbonia non chiuderà. Lo ha assicurato il presidente nazionale Tito Boeri al sindaco Paola Massidda.

La sede Inps di Carbonia non chiuderà. Lo ha assicurato il presidente dell’Ente Tito Boeri al sindaco Paola Massidda che lo scorso 8 maggio aveva scritto una lettera al Presidente Nazionale dell’Inps, per sollecitare il mantenimento ed il potenziamento della sede, dopo le recenti notizie che paventavano un concreto rischio di chiusura, dopo la drastica contrazione del personale da 16 a 4 unità e la riduzione da 5 a 3 del numero dei giorni di apertura al pubblico settimanale.

«Sono da segnalare misure organizzative e gestionali, attualmente al vaglio della direzione regionale, tese al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’Agenzia che, grazie all’ulteriore sviluppo di sinergia con la Direzione provinciale di Cagliari e con la vicina Agenzia Complessa di Iglesias, specie con riferimento alle prestazioni assistenziali a sostegno del reddito, andranno nella direzione di maggiore efficienza auspicata – ha scritto Tito Boeri a Paola Massidda -. A questo si aggiunge che l’Agenzia di Carbonia sarà quanto prima potenziata con l’assegnazione di nuovo personale proveniente dalle prossime assunzioni scaturenti dai concorsi in atto.»

«Sulla base di tali premesse, appare evidente come questo Istituto abbia costantemente rivolto la dovuta attenzione alle esigenze e alle problematiche dell’Agenzia territoriale Inps di Carbonia-Giba – ha aggiunto il presidente nazionale dell’Inps -, pienamente consapevole della particolare complessità socio-economica del Sulcis e, in tal senso, si intende dare ogni rassicurazione sul mantenimento e potenziamento dell’Agenzia. Riguardo, infine, alla richiesta di incontro, si assicura, nell’immediato – ha concluso Tito Boeri -, la disponibilità da parte del Direttore regionale, a svolgere il predetto incontro per eventuali ulteriori approfondimenti che si rendano necessari, non escludendo che, in una successiva occasione, ci si possa incontrare personalmente.»

