La startup sarda Veranu è stata selezionata per il Subcon di Bangkok e sarà in esposizione presso il parco delle eccellenze italiane durante l’expo Garden di Zhengzhou.

Veranu, startup innovativa attiva nell’energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, parteciperà agli eventi in Thailandia e Cina, rispettivamente SUBCON a Bangkok e China international Garden Expo a Zhengzhou, dal 15 al 18 maggio e dal 23 al 30 maggio 2018.

Durante i due eventi la società avrà la possibilità di esporre il pavimento brevettato ed entrare in contatto con potenziali clienti e partner interessati alla tecnologia.

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu: «Le prossime tappe della società a Bangkok e Zhengzhou rappresentano un importante traguardo internazionale per la società, dando un seguito importante al percorso intrapreso lo scorso anno a Singapore e all’ultimo CES di Las Vegas dove abbiamo esposto il nostro prodotto a una platea internazionale. Continuiamo, pertanto, con l’approccio verso il continente asiatico presentando il nostro prodotto per lo sviluppo di nuovi canali commerciali e la ricerca di nuovi partner con cui accelerare questa fase per noi cruciale».

Veranu ha sviluppato una soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico, l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi Internet of Things (IoT), è di facile installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni di Veranu sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente.

SUBCON Thailandia è il più grande evento di subfornitura industriale internazionale in ASEAN. La mostra è organizzata dal Board of Investment (BOI) of Thailand, attraverso la B.O.I. Unit for Industrial Linkage Development (BUILD). L’evento riunisce oltre 400 settori industriali.

L’evento è in programma a Bangkok dal 16 al 19 maggio 2018.

Da settembre a maggio 2018 si svolgerà in Cina, nella città di Zhengzhou, il China International Garden Expo. La fiera sarà dedicata alle nuove tecnologie per l’ambiente, legate anche alla purificazione dell’aria e dell’acqua nelle città. All’Expo del verde saranno presenti più di 70 realtà italiane, tra cui anche diverse startup, che, all’interno del padiglione Casa Italia a forma di farfalla, cercheranno di spalancare le porte del mercato italiano in Cina. Le tecnologie italiane che verranno presentate saranno focalizzate principalmente sull’alimentare biologico per bambini, settore sul quale i cinesi stanno diventando attentissimi.

