La Sulcispes è tornata alla vittoria contro l’Astro Cagliari: 83 a 72 (primo tempo 46 a 36). Il match, gestito abilmente in tutte le fasi dell’incontro, ha visto i lagunari sempre avanti nel punteggio fin dal primo quarto. Una vittoria che da morale a gruppo e società e mette da parte, seppur temporaneamente, le insidie e le sfortune che in tutto l’arco della stagione si sono accumulate in maniera incessante.

«Un’ottima gara, che abbiamo condotto praticamente dall’inizio alla fine contro un avversario ostico e molto esperto – afferma Francesco Diana, dirigente Sulcispes – i ragazzi hanno ribattuto, colpo su colpo, ogni tentativo di recupero dell’Astro grazie alle buone percentuali al tiro e ad una difesa sempre molto attenta. Ulteriore nota positiva, per noi, è stato il rientro di Alessandro Casula, fuori dal campo di gioco ormai da cinque mesi per infortunio, ora rimangono due partite da giocare che praticamente decreteranno la griglia di partenza dei playoff o gli eventuali spareggi, quindi, a questo punto, non ci resta che dare il massimo e provare a vincerle.»

Comments

comments