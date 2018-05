La VBA/Olimpia Sant’Antioco ha concluso brillantemente il campionato di serie B, con la terza vittoria consecutiva, al sesto posto, sul campo della Junior CDP Llves Roma.

La VBA/Olimpia Sant’Antioco ha concluso brillantemente, con la terza vittoria consecutiva, sul campo della Junior CDP Llves Roma (ultima in classifica), con un netto 3 a 0 (25 a 21, 25 a 22, 25 a 22), il girone F del campionato di serie B di volley maschile. Con i tre punti conquistati ieri, la squadra di Tony Bove ha concluso così al sesto posto, davanti al Cus Cagliari Sandalyon che ha sorprendentemente superato con un netto 3 a 1 la Pol. Sarroch (27 a 29, 25 a 20, 25 a 20, 25 a 23), la terza squadra sarda, dominatrice del campionato fino a due settimane fa, quando ha avuto un calo di rendimento sensibile e con tre sconfitte consecutive ha perso la prima posizione ed ha strappato ieri sera la seconda, utile per disputare i play-off promozione, solo grazie all’“aiuto-regalo” arrivatole da Roma. Quando la partita tra Cus Cagliari Sandalyon e Pol. Sarroch si era già conclusa, infatti, la Pol. Roma 7 Volley ha perso la possibilità di effettuare il clamoroso sorpasso, vincendo il derby con la Virtus Roma (squadra priva di interessi di classifica) solo al tie-break (25 a 18, 25 a 21, 19 a 25, 21 a 25, 16 a 14), dopo aver vinto nettamente i primi due set. Pol. Sarroch e Pol. Roma 7 Volley hanno concluso il campionato appaiate a quota 52 punti, e la Pol. Sarroch ha strappato il biglietto per i play-off (difficilissimi per le seconde classificate) solo per il miglior quoziente set.

