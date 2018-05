L’Amministrazione comunale di Carbonia ha vinto il bando regionale per l’efficientamento energetico nelle strutture pubbliche.

L’Amministrazione comunale di Carbonia guidata dal Sindaco Paola Massidda ha vinto il bando regionale per l’efficientamento energetico nelle strutture pubbliche, aggiudicandosi uno stanziamento di 1.495.000 euro destinato alla riqualificazione energetico-ambientale dell’edificio comunale di via XVIII Dicembre. A questo importo si aggiungono 400.000 euro in cofinanziamento pubblico, per un totale di 1.895.000 euro.

«La vittoria di questo bando è frutto dell’ottimo lavoro di squadra compiuto dalla nostra Amministrazione Comunale, inteso come raccordo tra l’operato degli uffici e dell’assessorato competente. Grazie a questi fondi potremo rendere la nostra città più efficiente a livello energetico nell’utilizzo di un edificio pubblico a servizio della collettività», ha affermato il Sindaco Paola Massidda.

Soddisfazione è stata manifestata dall’assessore dei Lavori pubblici, Gian Luca Lai: «La nostra richiesta è stata premiata dalla Regione, a conferma della qualità e della lungimiranza del progetto presentato. Il comune di Carbonia si è posizionato al settimo posto in graduatoria su un totale di 52 domande finanziate, di cui 42 provenienti dai Comuni della Sardegna e 8 da altri Enti. Attraverso l’utilizzo di questi fondi potremo continuare a focalizzare l’attenzione della nostra azione amministrativa sull’efficientamento energetico, sull’importanza delle fonti energetiche rinnovabili e sul ruolo determinante giocato in questo contesto dalle nuove tecnologie. Una serie di punti programmatici che sono alla base della nostra Amministrazione fin dal suo insediamento. Nel concreto, le risorse serviranno per riqualificare energeticamente un edificio, quello di via XVIII Dicembre – ha concluso Gian Luca Lai -, in cui hanno sede diversi servizi di capitale importanza per i nostri concittadini, come i Servizi sociali, l’ufficio Anagrafe, lo Stato Civile, l’ufficio Sport e Pubblica Istruzione».

L’intervento previsto si propone di realizzare un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e di fonti energetiche rinnovabili.

