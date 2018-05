L’assessorato regionale della Pubblica istruzione ha pubblicato gli avvisi per la concessione dei contributi per interventi in materia di sport per l’anno 2018.

La richiesta di contributo riguarda gli articoli 23, 27, 30, 31, 37 comma 4 della legge regionale n. 17 del 17 maggio 1999, l’articolo 4, comma 24, lett. b) e lett. g) della legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008.

I termini di scadenza per la presentazione delle domande di concessione di contributi sono così stabiliti:

Contributi a valere sulla legge regionale n. 17 del 17 maggio 1999 (artt. 37 comma 4, 23, 27, 31, 30).

Scadenze:

– Art. 37, comma 4: borse di studio a favore di atleti isolani – ore 13 del 5 luglio 2018

– Art. 23: contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività istituzionale – ore 13.00 del 14 settembre 2018

– Art. 27: contributi per la partecipazione a campionati nazionali – ore 13.00 del 14 settembre 2018

– Art. 31: contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior e rilievo – ore 13.00 del 14 settembre 2018

– Art. 30: contributi per le attività istituzionali delle federazioni del C.O.N.I. – ore 13.00 del 14 settembre 2018

Contributi a valere sulla legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008

– Art. 4, comma 24, lett. b) e lett. g) – ore 13.00 del 14 settembre 2018

Per i contributi previsti dai suddetti articoli le domande dovranno pervenire, rispettando i termini di scadenza sopra riportati, esclusivamente tramite Pec all’indirizzo pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it

Contributi a valere sulla Legge regionale n. 17 del 17 maggio 1999 (artt. 22, 37 comma 1, 26 comma 4, 28).

Scadenze:

– Art. 22: contributi destinati all’attività sportiva giovanile – ore 13.00 del 5 luglio 2018

– Art. 37, comma 1: norme di salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche – ore 13.00 del 5 luglio 2018

– Art. 26, comma 4 – contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali – ore 13.00 del 20 luglio 2018

– Art. 28 – contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale – ore 13.00 del 28 settembre 2018.

Per i contributi previsti dai suddetti articoli, le domande dovranno essere presentate, a partire dalle ore 10 del 5 giugno 2018 e sino alle ore 13.00 dei giorni sopra indicati, unicamente per via telematica mediante il sistema informatico online appositamente predisposto dalla Regione (Sus – Sportello unico dei servizi), raggiungibile all’indirizzo: http://sus.regione.sardegna.it .

L’iscrizione all’Albo regionale delle società e delle associazioni sportive è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge.