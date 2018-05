L’assessore della Cultura e del Turismo Sabrina Sabiu indossa in anteprima la maglia celebrativa degli 80 anni (1938-2018) dall’inaugurazione della città di Carbonia.

I festeggiamenti cominceranno sabato 19 e domenica 20 maggio in occasione della prima edizione della “Festa del Patrimonio” e si susseguiranno per tutto il corso dell’anno, per poi registrare il loro apice il 18 dicembre, giorno dell’ottantesimo compleanno della città. Tanti eventi per tutti i gusti.



