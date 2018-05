Le piogge ininterrotte di questo inizio di maggio hanno mandato ancora una volta sott’acqua alcune strade periferiche dei comuni di Sant’Anna Arresi e Teulada, gravemente danneggiate. Solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e delle ruspe dei due Comuni ha consentito di rendere nuovamente transitabili buona parte delle strade danneggiate.

L’acqua, tanto attesa per ricostituire le scorte negli invasi quasi a secco, è arrivata tutta insieme e, inevitabilmente ha creato disagi a molte famiglie. Una di queste, all’inizio di via Degli Artigiani, è formata da una coppia di anziani che, ogni volta che piove in abbondanza, a causa del dislivello esistente tra la loro abitazione e quelle vicine, nonostante abbiano fatto ricorso a tre pompe sommerse, si ritrovano sistematicamente in grosse difficoltà, perché non hanno nessuno che possa aiutarli (i tre figli vivono nel Nord Italia). Oggi hanno esposto i loro problemi al presidente della protezione civile che ha visitato la via per accertarsi della situazione e verificare gli interventi da effettuare per mettere il territorio in sicurezza.

I filmati e le fotografie allegate, sono stati realizzati da Lorenzo Uccheddu.

