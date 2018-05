Lunedì 14 maggio verrà ripristinata la fermata degli autobus urbani in via Manno, a Carbonia. Un risultato raggiunto in seguito alle numerose interlocuzioni portate avanti dall’Amministrazione comunale con l’Arst (Azienda Regionale Sarda Trasporti).

Il sindaco, Paola Massidda, ha espresso soddisfazione per un intervento che era stato annunciato dal primo cittadino in risposta a un’interpellanza presentata dall’opposizione nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 27 febbraio scorso: «Il passaggio degli autobus urbani consentirà di collegare in maniera più agevole il centro storico con il Centro intermodale, riducendo anche i tempi di percorrenza e venendo così incontro alle richieste dei cittadini».

Il ripristino della fermata dei bus (modello Pollicino) si inscrive nell’ambito di una serie di lavori di riqualificazione che, da ottobre dello scorso anno, stanno interessando via Manno, via Roma e via Ala Italiana. Gli interventi sono finalizzati a migliorare la segnaletica stradale orizzontale e verticale. In particolare, nel tratto iniziale di via Manno, in prossimità dello stabile del Comune, è stata posizionata la palina elettronica che, a partire da lunedì 14 maggio, informerà in tempo reale i cittadini sui tempi di arrivo del mezzo pubblico.

«Via Manno, dunque, si sta rifacendo il look, con l’obiettivo di tornare ad essere il cuore pulsante del commercio della città – ha detto l’assessore dei Lavori pubblici e delle Manutenzioni, Gian Luca Lai -. Nel mese di marzo scorso, nel lato portici, sono stati disegnati 6 nuovi stalli per parcheggi, limitati a 15 minuti di sosta, un intervallo di tempo studiato per consentire il massimo ricambio della clientela che si reca nei negozi della via, oltre a favorire le attività di carico-scarico delle merci. La riqualificazione di via Manno presenta novità in grado di garantire una migliore fruibilità del traffico veicolare, un aumento del numero dei parcheggi gratuiti e il ripristino delle fermate dei bus urbani. Siamo convinti – ha concluso Gian Luca Lai – che la nuova regolamentazione possa produrre benefici sia a favore degli esercenti che dei clienti.»

Il rinnovamento della segnaletica stradale comprende anche le strade limitrofe a via Manno. In particolare, in via Ala Italiana e in via Roma sono stati posizionati specifici cartelli indicanti la presenza di parcheggi gratuiti nel sottopiano degli edifici a torre di piazza Marmilla.

I cittadini sono invitati a rispettare la segnaletica e l’ordinanza, la n. 234 del 2 ottobre 2017, che prevede la limitazione della sosta a 15 minuti e il divieto di accesso in vico Manno. Affinché il servizio di fermata degli autobus possa essere svolto con regolarità, si chiede di lasciare liberi gli spazi dedicati alla sosta dei mezzi pubblici.

Comments

comments