La Rappresentanza Sindacale Unitaria Eurallumina comunica che le giornate indicate per la firma dei moduli relativi agli adempimenti INPS per i lavoratori e le lavoratrici Eurallumina sono fissate per oggi, venerdì 25 maggio, e lunedì 28 maggio 2018.

Lunedì 28 maggio, inoltre, alle ore 10.00, presso la sala assemblee dello stabilimento di Portovesme, e in concomitanza con la distribuzione delle buste paga, si svolgerà la consueta assemblea generale informativa.

