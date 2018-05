Lunedì si terrà a Carbonia un incontro formativo su “L’importanza della corretta alimentazione sin dalla primissima infanzia”.

“L’importanza della corretta alimentazione sin dalla primissima infanzia” è il titolo di un interessante incontro formativo organizzato dalle operatrici dell’Asilo Nido Comunale “I Colori dell’Arcobaleno”, in collaborazione con il SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS)-Area Socio-Sanitaria di Carbonia. L’appuntamento è previsto per lunedì 28 maggio, alle ore 16.00, presso la struttura educativa di via Manzoni. Il seminario informativo-formativo è rivolto, soprattutto, agli operatori dei servizi per l’infanzia e ai genitori dei bambini. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Nido aperto 2018”.

Sarà presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Carbonia, l’assessore dei Servizi sociali Loredana La Barbera, la quale mette in evidenza che il tema oggetto del dibattito è rilevante: «Mangiare correttamente sin da piccoli è un ottimo investimento per la salute e per lo sviluppo dei bambini. In questo contesto giocano un ruolo determinante i genitori e gli operatori dei servizi per l’infanzia: attraverso un percorso di educazione è possibile trasmettere ai bimbi le corrette abitudini alimentari».

