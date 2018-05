Marco Bentivogli (Fim Cisl): «Quando i lavoratori sono nei centri decisionali delle imprese, queste sono più forti e funzionano meglio».

Ogni lavoratore potrà aderire all’associazione dei lavoratori di Sider Allooys (ex Alcoa), a titolo gratuito e senza rischi. L’associazione deterrà il 5% del capitale e designerà un rappresentante del Comitato di Sorveglianza che parteciperà alle scelte strategiche dell’impresa.

Per il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli, «l’apertura di Sider Alloys alla partecipazione strategica dei lavoratori, apre una strada inedita per il nostro Paese. Domani, secondo quanto riferito dal ministro Carlo Calenda, dovrebbero esserci l’aumento di capitale del 5% da conferire gratuitamente ai lavoratori e la modifica dello Statuto societario per istituire il Comitato di Sorveglianza, come previsto in un sistema duale di gestione».

«Sono decenni – aggiunge Marco Bentivogli – che la Cisl e la Fim puntano alla partecipazione dei lavoratori nella gestione strategica d’impresa e quello che si sta costruendo è veramente interessante. Ripartire con un’azienda che aveva chiuso e puntare sulla partecipazione dei lavoratori, può essere un anticorpo per evitare quello che è accaduto nel 2009, quando la multinazionale Alcoa, proprio perché non aveva i lavoratori dentro il board, ci ha comunicato la chiusura dello smelter attraverso una mail. In tutti i paesi del Centro e del Nord Europa, la partecipazione è un fatto normale nella vita delle imprese, in Italia, purtroppo, abbiamo una cultura aziendale ancora molto vecchia che pensa che i lavoratori debbano stare assolutamente lontani dalle sale dei bottoni. Quando i lavoratori sono nei centri decisionali delle imprese – conclude Marco Bentivogli -, queste sono più forti e funzionano meglio.»

