Martedì 15 maggio, nella sala della Torre Civica, verrà presentata la “Festa del Patrimonio”, in programma il 19 e 20 maggio.

Nell’ambito dell’Anno europeo del Patrimonio culturale 2018, della Giornata europea del Patrimonio e delle celebrazioni per l’ottantesimo compleanno di Carbonia, l’Amministrazione comunale ha organizzato la “Festa del Patrimonio”, che si svolgerà sabato 19 e domenica 20 maggio. L’evento nasce da una consapevolezza di fondo, ovverosia che il nostro Patrimonio culturale possa essere promotore di un sentimento condiviso di identità e di senso appartenenza nei confronti dei tanti luoghi portatori di memoria presenti nella nostra Città.

Sarà una due giorni ricca di iniziative organizzate in collaborazione con le scuole, le associazioni culturali, sportive, artistiche e sociali del territorio.

Il programma verrà presentato in una conferenza stampa martedì 15 maggio, alle ore 11.00, nella sala riunioni della Torre Civica, dove saranno presenti il sindaco Paola Massidda, i titolari degli assessorati in materia di Cultura, Urbanistica, Sport e Istruzione del comune di Carbonia, i rappresentanti dell’associazione Lamas-Paesaggio Gramsci ed il dirigente scolastico dell’Istituto Angioj.

