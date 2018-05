Martedì, alle 15.00, nella sala polifunzionale del comune di Carbonia, si terrà un nuovo incontro pubblico sul Centro Commerciale Naturale.

Continua la serie di incontri organizzati dall’Amministrazione comunale con professionisti, artigiani e commercianti, al fine di dare compimento al Centro Commerciale Naturale di Carbonia.

Domani, martedì 15 maggio, alle ore 15.00, nella sala polifunzionale di piazza Roma, l’assessore delle Attività produttive, Mauro Manca, incontrerà i titolari delle partite iva per cercare di limare le criticità emerse durante le interlocuzioni preliminari alla costituzione di questa nuova entità, di cui il comune di Carbonia è socio onorario.

«Nella riunione di domani, sarà definita la bozza dello Statuto del nuovo Centro Commerciale Naturale di Carbonia e verranno raccolte ulteriori adesioni al progetto. Un progetto in cui crediamo per la sua capacità di rappresentare, tutelare e valorizzare la collaborazione tra imprenditori. L’obiettivo è riqualificare e promuovere le attività imprenditoriali del centro e delle frazioni di Carbonia, in armonia con il contesto culturale, sociale ed architettonico che caratterizza la nostra città», ha affermato l’assessore delle Attività produttive, Mauro Manca.

