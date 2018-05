MD Discount: le assunzioni di diplomati in Italia.

MD Discount è una società della grande distribuzione organizzata. E’ stata fondata da Patrizio Podini, già attivo nel mercato della GDO fin dagli anni ’60, che nel 1994 decide di investire nelle regioni del Sud Italia aprendo il primo stabilimento in Campania, e precisamente a Gricignano di Aversa (Caserta). Negli anni successivi l’azienda si espande in altre regioni del centro-sud Italia fino a quando, nel 2013 acquista la catena LD Market diffusa in tutto il Nord Italia, estendendosi così su tutto il territorio nazionale. Oggi MD Discount, che dal 1° gennaio 2016 ha cambiato ragione sociale diventando MD S.p.A., conta circa 720 punti vendita presso i quali lavorano oltre 6.000 dipendenti. MD è una realtà in continua crescita ed ha sempre bisogno di nuovo personale. Il piano industriale 2018/2021 di MD prevede l’apertura di nuovi punti vendita presso i quali assumere …

