Nasce a Sarroch il gruppo consiliare del PSd’Az. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente questo pomeriggio durante una conferenza stampa appositamente convocata a Sarroch presso Villa Siotto, alla presenza del segretario nazionale sardista, Sen. Christian Solinas e del Commissario della Federazione provinciale dei Quattromori Christian Stevelli.

Il PSd’Az sarà da oggi rappresentato in seno al Consiglio comunale di Sarroch, dal dott. Francesco Murgia e da Igor Melis, eletti consiglieri in una lista civica alle scorse elezioni amministrative del 2016 e provenienti dal mondo sardista ed indipendentista.

«La scelta del Partito Sardo d’Azione – si legge in una nota – è stata per entrambi il naturale approdo dell’impegno politico dedicato a numerose iniziative volte a tutelare gli interessi del territorio comunale e, più in generale, di tutta l’area metropolitana di Cagliari, fra cui, in particolare quelle connesse all’emergenza occupazionale, e per la tutela ambientale e della salute pubblica, come l’opposizione allo stoccaggio delle scorie nucleari in Sardegna o, ancora, l’impegno su temi di grande interesse per la cittadinanza quali la gestione di Abbanoa, del parco di Gutturu Mannu e della diga di Monti Nieddu Is Canascius.»

«Il neo costituito gruppo consiliare del PSd’Az è la felice conseguenza di un rinnovato e proficuo confronto che abbiamo sviluppato nel tempo in tutto il territorio, all’insegna della concretezza e dell’onestà politica – ha dichiarato il commissario provinciale Christian Stevelli – e l’annunciata presenza all’ufficializzazione della nascita del nuovo gruppo consiliare sardista di Sarroch del segretario nazionale del PSd’Az Solinas, intende conferire ulteriore solennità ad un progetto politico amministrativo fondato su un concetto di comunità sarda che sappia esaltare innanzitutto i propri valori e le proprie risorse sociali, economiche e culturali.»

