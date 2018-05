Nel 2018, a Tratalias, torna Is Maistus Beer, il festival sulcitano dedicato alle birre artigianali, giunto all’8ª edizione.

Nel 2018 torna Is Maistus Beer, il festival sulcitano dedicato alle birre artigianali giunge all’ottava edizione in cinque anni. Due giorni di cultura, sapori, tradizioni e folklore in uno dei luoghi più magici della Sardegna, il borgo medioevale di Tratalias. Una località meravigliosa, affacciata sul golfo di Palmas in cui il tempo sembra essersi fermato e nella quale si celebra la più antica festa mariana della Sardegna, la cui prima testimonianza è datata addirittura 1486.

“Sa Festa Manna” si svolge quest’anno dal 10 al 15 maggio e le attività di “Is Maistus Beer” sono inserite nel programma per i festeggiamenti della Regina del Sulcis così fu proclamata con decreto del Capitolo Vaticano la Madonna di Tratalias esattamente 50 anni fa. Is Maistus non è soltanto uno dei più importanti festival sardi di birre artigianali ma un’idea di promozione non convenzionale sia per il Borgo che per tutto il territorio del Sulcis con il quale il festival ha costruito da tempo un’importante rete tra diverse attività sia artigianali che turistiche puntando soprattutto al rispetto dell’ambiente, agriturismi, maneggi, sport velici, ecc. In questa edizione inoltre la cultura birraia sarà un vero e proprio ponte tra la Sardegna, la Valle D’Aosta e la Germania.

Ai tre birrifici isolani presenti, Nora di Oliena, Dolmen di Uri e Seddaiu di Thiesi, si affiancano, anche in veste di sponsor, gli italotedeschi Kuhbacher produttori della birra bavarese dal cuore italiano. Un gemellaggio che non si ferma ai luppoli e ai lieviti ma che da quest’ambiente parte per affacciarsi alle eccellenze tipiche e tradizionali sarde. Tanti saranno gli espositori artistici, gli artigiani al lavoro e non mancheranno gli stand della tradizione culinaria isolana in alcuni casi rivisitata in chiave street food.

Spazio ovviamente anche all’intrattenimento e alla musica dal vivo con l’esibizione di ben otto diversi progetti musicali: Wa’in Bon’Ora, Spaghetti Band, The Davil’s Hand, Glory’s Day, Please in The Center, Jericho, Skaosss e Tasinantska. I generi musicali e gli stili armonici sono i più diversi, dal blues al pop, dal rock ai ritmi in levare per artisti di richiamo che arrivano tutta la Sardegna. Con questa edizione Is Maistus Beer cambia veste, toglie i panni della festa della birra per indossare quelli di un evento di cartello in Sardegna capace di raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze e diventare così un ponte culturale e un gemellaggio economico con altre regioni d’Italia e d’Europa.

