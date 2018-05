Nel corso della nottata, a Villacidro, per cause verosimilmente di origine dolosa, sono andate a fuoco quattro autovetture di altrettante persone del posto e precisamente:

1) alle ore 00.30 circa, nella via Pineta, i veicoli Hyundai Tucson e Fiat Panda;

2) alle ore 01.45 circa, nella via Di Vittorio, i veicoli Fiat Punto e Fiat Doblò, rispettivamente di due persone del posto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri ed i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia CC.

Sono in corso le indagini avviate dalla Stazione dei carabinieri di Villacidro.



