Nuoro si conferma attrattore di cervelli e di fondi per la ricerca.

Alla presenza dei vertici del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, dell’Agenzia Forestas e del Consorzio è stato presentato il gruppo di otto giovani che ha superato le procedure selettive per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca su vari temi di interesse territoriale e regionale.

La collaborazione tra il polo universitario di Nuoro, in grado di formare eccellenze e competenze, e le istituzioni, ha consentito di intercettare risorse aggiuntive e di aggiudicarsi importanti progetti di ricerca, che creano lavoro e occupazione nel territorio e garantiscono la presenza dei nostri cervelli là dove si sono formati.

Due ricercatori, Filippo Giadrossich e Bruno Scano, sono stati finanziati dal Consorzio Universitario ed hanno preso servizio in via esclusiva a Nuoro, anche in qualità di docenti del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari.

Altri tre borsisti/ricercatori, Matteo Mura, Luisa Carta e Cinzia Fois, sono stati finanziati dall’Agenzia Forestas in virtù di specifici accordi con il Consorzio e svolgeranno la ricerca in stretta sinergia con il Dipartimento di Agraria e l’Agenzia Forestas che oltre alle risorse metterà a disposizione i propri compendi forestali e tutors. Nello specifico si occuperanno di pianificazione, di implementazione della carta botanica della Sardegna, dello studio di coltivazioni arboree e di modelli di propagazione degli incendi in ambito forestale.

Gli altri tre ricercatori, il dott. Sergio Campus, il dott. Antonio Ganga e la dott.ssa Irene Piredda, hanno vinto le procedure di selezione per il progetto di ricerca “Sostenibilità Ambientale e Socio-economica delle utilizzazioni forestali nei cedui del Marganai”, finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito del programma “Progetto Strategico Sulcis”.

L’unità di ricerca del progetto è coordinata dal prof. Filippo Giadrossich, del Dipartimento di Agraria, e vede la partecipazione di altri docenti dell’Università di Sassari presso il polo di Nuoro quali il prof. Roberto Scotti e la prof.ssa Raffaella Lovreglio.

Il gruppo di ricercatori dottori di ricerca e laureati in scienze forestali, in prevalenza formatosi a Nuoro, svolgeranno la loro attività avvalendosi dei laboratori e delle strutture presenti presso il polo di Nuoro.

Vi saranno inoltre forti ricadute sugli insegnamenti impartiti in via esclusiva a Nuoro dal Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari.

Profili ricercatori

Filippo Giadrossich

Laurea: Scienze Forestali e Ambientali, Firenze

Dottorato: Firenze

Incarico attuale: docente di Idraulica Forestale, Nuoro.

Bruno Scano

Laurea: Scienze Forestali e Ambientali, Nuoro

Dottorato: Nuoro e Inghilterra (Fanham)

Incarico attuale: docente di Patologia Forestale, Nuoro.

Matteo Mura

Laurea: Scienze Forestali e Ambientali, Firenze

Dottorato: Nuoro e

Incarico attuale: Borsista di ricerca UniNuoro/Forestas, Nuoro .

Luisa Carta

Laurea: Scienze e Tecnologie Agrarie, Firenze

Dottorato: Nuoro

Incarico attuale: Borsista di ricerca UniNuoro/Forestas, Nuoro.

Cinzia Fois

Laurea: Scienze Forestali e Ambientali, Nuoro

Dottorato: Sassari

Incarico attuale: Borsista di ricerca UniNuoro/Forestas, Nuoro.

Sergio Campus

Laurea: Scienze Forestali e Ambientali, Firenze

Dottorato: Nuoro

Incarico attuale: Borsista di ricerca “Progetto Strategico Sulcis” Sassari/Nuoro.

Antonio Ganga

Laurea: Pianificazione e Gestione dell’Ambiente e del Territorio Rurale, Sassari

Dottorato: Nuoro

Incarico attuale: Borsista di ricerca “Progetto Strategico Sulcis” Sassari/Nuoro.

Irene Piredda

Laurea: Scienze Forestali e Ambientali, Nuoro

Dottorato: Nuoro

Incarico attuale: Borsista di ricerca “Progetto Strategico Sulcis” Sassari/Nuoro.

