Nuove critiche del gruppo di minoranza Genti Noa alla Giunta Locci, sulla cura e la pulizia del verde pubblico.

Nuove critiche del gruppo di minoranza Genti Noa del Consiglio comunale di Sant’Antioco, alla Giunta Locci, sulla cura e la pulizia del verde pubblico.

«La tempestiva gestione di adempimenti ordinari, come la cura e la pulizia del verde pubblico e la disinfestazione da insetti e parassiti, serve a tutelare gli antiochensi – scrive in una nota Genti Noa -. Siamo oramai passati alla seconda decade di maggio e, a dispetto dei proclami sui social e sulla stampa, l’amministrazione Locci non ha provveduto al taglio delle erbe infestanti le quali hanno invaso località turistiche, cortili degli edifici scolastici ed aree archeologiche.»

«Da più parti giungono segnalazioni, soprattutto riferite alle aree sensibili come le scuole, circa lo stato in cui versano i cortili invasi da erbacce che costituiscono ricettacolo di pericolosi parassiti (zecche), presenti anche nelle aree verdi della città – aggiunge Genti Noa -. Non v’è alcun dubbio, allora: registriamo un significativo peggioramento della situazione pulizia e decoro rispetto alla gestione della precedente amministrazione. Riteniamo si tratti di un atteggiamento poco rispettoso nei confronti degli antiochensi, dei turisti, per la prima volta chiamati a pagare la tassa di soggiorno, e dei vistitatori dell’ultima edizione di monumenti aperti.»

«L’amministrazione di Ignazio Locci, notoriamente più incline a compiere azioni che producono consenso, come i concerti e le manifestazioni ludiche, trascura beni essenziali come la pulizia, il decoro e la sicurezza dei cittadini. Auspichiamo interventi tempestivi stavolta orientati non già a lamentare la presenza e l’attività dei consiglieri comunali di opposizione – conclude Genti Noa -, ma a risolvere concretamente i problemi, tacitando le lamentele dei cittadini con azioni concrete e non con le interviste su Facebook.»

Comments

comments