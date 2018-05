Nuovo appello del Comitato per l’Insularità in Costituzione a tutti i Comuni dell’Isola per promuovere la raccolta delle firme.

Un nuovo appello a tutti i Comuni dell’Isola per promuovere la raccolta delle firme è stato rivolto oggi, nel corso di una conferenza stampa, dal Comitato per l’Insularità in Costituzione. Tutti i comuni sardi hanno ricevuto i moduli per la raccolta firme, e molti di essi – primo fra tutti il comune di Quartu Sant’Elena – hanno provveduto a divulgare anche attraverso il proprio sito istituzionale la notizia che è possibile apporre la firma direttamente presso gli uffici comunali, cosa che agevolerà enormemente i cittadini che desiderano aderire all’iniziativa.

Comments

comments