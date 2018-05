Oggi e domani, al Teatro delle Saline di Cagliari, va in scena “Trattato di economia”, il suggestivo spettacolo degli artisti toscani Roberto Castello e Andrea Cosentino.

Oggi, martedì 15, e domani mercoledì 16 maggio, alle 21.00, al Teatro delle Saline di Cagliari – va in scena l’opera “Trattato di economia”. Lo spettacolo della compagnia toscana Aldes rientra nel calendario di “1 €uro festival” 2018, curato e promosso dalla compagnia Akròama.

“Trattato di economia” è l’incontro fra due artisti diversi per generazione, ambito, formazione e percorso artistico, che per caso un giorno hanno scoperto di covare lo stesso desiderio: realizzare uno spettacolo sulla scienza che vuole liberare l’umanità dalla schiavitù del bisogno. Dopo oltre un anno di letture, incontri, dubbi, entusiasmi e crisi il progetto ha preso una forma nella quale economia, arte e morale si aggrovigliano con esiti paradossali. Il risultato è un progetto performativo tra parola e gesto che si interroga sul denaro, sul suo valore, sulla sua invadente onnipresenza e sulla sua sostanziale mancanza di rapporto con la realtà. Porsi ai margini del contratto per renderne palesi i paradossi inventando situazioni limite e domande inappropriate è il modo per riprendere possesso, almeno simbolicamente, di ciò che non si capisce e non si controlla annientandolo con una risata liberatoria.

